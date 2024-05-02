ميقاتي لجدل: نحترم حقوق الانسان ولن نعرّض أي سوريّ إلى الخطر إذا كانت عودته إلى بلاده تشكّل خطرًا عليه وإذا لزم الامر فسيزور وزير الخارجية سوريا

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