ميقاتي لـ "جدل": حذرت من أن بعض المناطق ستمنع تعليم السوريين بعد الظهر في العام المقبل ولن نسمح بإضافة مشكلة جديدة على المشكلات القائمة نتيجة النزوح السوري

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك