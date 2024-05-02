مقتل فلسطينيَين من غزة أحدهما طبيب في السجون الإسرائيلية

أعلنت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني الخميس وفاة اثنين ممن اعتقلهم الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، أحدهما كان طبيبا بارزا في مجمع الشفاء، واتهمتا الدولة العبرية بارتكاب أعمال "تعذيب" بحقهما.



وردّاً على استفسارات وكالة فرانس برس، قال الجيش الإسرائيلي "نحن حاليا لسنا على دراية بالحادثة".



وأفادت الهيئة والنادي في بيان مشترك بـ"استشهاد اثنين من معتقلي غزة وهما الدكتور عدنان أحمد عطية البرش (50 عاما) من جباليا... وإسماعيل عبد الباري رجب خضر (33 عاما)".



وبحسب البيان فإن البرش كان رئيس قسم العظام في مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، وهو كان الأكبر في القطاع الى أن أصبح خارج الخدمة بعد عملية عسكرية شنّها الجيش الإسرائيلي قبل أسابيع.

