ميقاتي لجدل: هناك استحالة في التوصّل إلى انتخاب رئيس للجمهورية لكن لبنان معتاد على المفاجئات فقد نفق يومًا ونجد دعوة للانتخاب واتمنى ان يُنتخب رئيس في أسرع وقت ممكن

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