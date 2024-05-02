ميقاتي لجدل: كنا على استعداد للقيام بالانتخابات البلدية ويجب أن نضع قانونًا جديدًا وحديثًا لهذه الانتخابات على سبيل المثال ضمن لائحة مغلقة ومختطلة

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