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ظافر ناصر للـLBCI: الدعوة اتت من الرئاسة الفرنسية لجنبلاط والتواصل مع القيادة الفرنسية لم ينقطع وتناول اللقاء موضوع الحرب في الجنوب و1701 والمبادرة الفرنسية
آخر الأخبار
2024-05-03 | 03:17
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ظافر ناصر للـLBCI: الدعوة اتت من الرئاسة الفرنسية لجنبلاط والتواصل مع القيادة الفرنسية لم ينقطع وتناول اللقاء موضوع الحرب في الجنوب و1701 والمبادرة الفرنسية
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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