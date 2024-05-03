ظافر ناصر للـLBCI: الدعوة اتت من الرئاسة الفرنسية لجنبلاط والتواصل مع القيادة الفرنسية لم ينقطع وتناول اللقاء موضوع الحرب في الجنوب و1701 والمبادرة الفرنسية

ظافر ناصر للـLBCI: يجب ألا تشكل القوى السياسية اللبنانية حجرة عثرة للحكومة كي تتمكّن من الحديث بملف النازحين السوريين مع الحكومة السورية

ظافر ناصر للـLBCI: يجب ألا تشكل القوى السياسية اللبنانية حجرة عثرة للحكومة كي تتمكّن من الحديث بملف النازحين السوريين مع الحكومة السورية

أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر للـLBCI: التناغم بين الاميركيين والفرنسيين لا يبدو ثابتًا