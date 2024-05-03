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ظافر ناصر للـLBCI: نختلف مع حزب الله في كثير من الامور ونحن أول من دعاه الى عدم توسيع رقعة الحرب في الحدود الجنوبية

آخر الأخبار
2024-05-03 | 03:32
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ظافر ناصر للـLBCI: نختلف مع حزب الله في كثير من الامور ونحن أول من دعاه الى عدم توسيع رقعة الحرب في الحدود الجنوبية
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ظافر ناصر للـLBCI: نختلف مع حزب الله في كثير من الامور ونحن أول من دعاه الى عدم توسيع رقعة الحرب في الحدود الجنوبية

 
 
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