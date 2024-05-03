مسؤول في منظمة الصحة العالمية يعبر عن قلقه البالغ من أن يؤدي التوغل في رفح إلى إغلاق المعبر المستخدم لدخول الإمدادات الطبية إلى غزة

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك