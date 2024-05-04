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o
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o
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o
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o
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زهران للـ LBCI: الورقة الفرنسية تذكر دعم انتشار الجيش جنوب الليطاني وتقديم الدعم اللوجستي له من وقود وغذاء ودواء لكن لم تذكر السلاح
آخر الأخبار
2024-05-04 | 03:14
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زهران للـ LBCI: الورقة الفرنسية تذكر دعم انتشار الجيش جنوب الليطاني وتقديم الدعم اللوجستي له من وقود وغذاء ودواء لكن لم تذكر السلاح
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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