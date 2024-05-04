زهران للـ LBCI: الورقة الفرنسية تذكر دعم انتشار الجيش جنوب الليطاني وتقديم الدعم اللوجستي له من وقود وغذاء ودواء لكن لم تذكر السلاح

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زهران للـ LBCI: داخل الورقة الفرنسية هناك نوع من الحل المستدام ونحن أمام اسبوع فاصل واستبعد وقف اطلاق النار لأن عين نتانياهو على رفح وهو يلغّم الاتفاق