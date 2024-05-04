زهران للـ LBCI: داخل الورقة الفرنسية هناك نوع من الحل المستدام ونحن أمام اسبوع فاصل واستبعد وقف اطلاق النار لأن عين نتانياهو على رفح وهو يلغّم الاتفاق

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سالم زهران للـLBCI: لن يُقال "لا" للورقة الفرنسية بل سيُقال "ولكن" بدرجتين الاولى بانتهاء المعركة في غزة والثانية الملاحظات الـ10 التي وضعها كل من حزب الله وأمل على نقاط الورقة