سالم زهران للـLBCI: لن يُقال "لا" للورقة الفرنسية بل سيُقال "ولكن" بدرجتين الاولى بانتهاء المعركة في غزة والثانية الملاحظات الـ10 التي وضعها كل من حزب الله وأمل على نقاط الورقة

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