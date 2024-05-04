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زهران للـ LBCI: كان يجب لقاء لبنان مع سوريا مع المفوضية الاوروبية وتحديد المناطق الآمنة ولبنان خضع للفريق الاوروبي والاموال قد تعطى للجمعيات من دون أن يدخل منها يورو واحد الى خزينة الدولة اللبنانية

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2024-05-04 | 03:49
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زهران للـ LBCI: كان يجب لقاء لبنان مع سوريا مع المفوضية الاوروبية وتحديد المناطق الآمنة ولبنان خضع للفريق الاوروبي والاموال قد تعطى للجمعيات من دون أن يدخل منها يورو واحد الى خزينة الدولة اللبنانية
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زهران للـ LBCI: كان يجب لقاء لبنان مع سوريا مع المفوضية الاوروبية وتحديد المناطق الآمنة ولبنان خضع للفريق الاوروبي والاموال قد تعطى للجمعيات من دون أن يدخل منها يورو واحد الى خزينة الدولة اللبنانية

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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