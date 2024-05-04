زهران للـ LBCI عن الهجرة الموسمية: خللي اللبناني يقطف الكرز والفريز ببلده أحسن وذات الكلفة اذا منحسب تكاليف السفر

زهران للـ LBCI: كان يجب لقاء لبنان مع سوريا مع المفوضية الاوروبية وتحديد المناطق الآمنة ولبنان خضع للفريق الاوروبي والاموال قد تعطى للجمعيات من دون أن يدخل منها يورو واحد الى خزينة الدولة اللبنانية

السابق