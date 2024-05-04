سالم زهران للـLBCI: يجب نقل المخيمات من لبنان الى سوريا

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سالم زهران للـLBCI: كل ما يُحكى عن حلّ لأزمة النزوح هو "حفلة زجل" وعلى ميقاتي الذهاب مع المفوضية الاوروبية الى سوريا والحديث عن فكّ الخيم وعودة السوريين الى بلادهم