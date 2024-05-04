زهران للـ LBCI عن جريمة تيك توك: الموقوفون هم من الجنسية اللبنانية والتركية والسورية واستدرجوا الاطفال الى كمائن عبر إما قصة شعر أو الحصول على البسة باسعار قليلة شرط قيامهم بعرض ازياء أو عبر مُخدّر أو عبر استدراجهم من خلال حساب وهمي لفتاة

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