زهران للـ LBCI عن جريمة تيك توك: هناك مئات الضحايا لعصابة جريمة تيك توك ولها فروع خارج لبنان ويتم الاغتصاب والتصوير ويصدر للخارج

زهران للـ LBCI : النقاش وراء الكواليس على تركيبة الحكومة والحكم وهوية الرئيس تحدد ذلك وبالتالي ليس مهمّا من الرئيس بل كيف يأتي وبِمَن يأتي

زهران للـ LBCI : النقاش وراء الكواليس على تركيبة الحكومة والحكم وهوية الرئيس تحدد ذلك وبالتالي ليس مهمّا من الرئيس بل كيف يأتي وبِمَن يأتي

زهران للـ LBCI عن جريمة تيك توك: الموقوفون هم من الجنسية اللبنانية والتركية والسورية واستدرجوا الاطفال الى كمائن عبر إما قصة شعر أو الحصول على البسة باسعار قليلة شرط قيامهم بعرض ازياء أو عبر مُخدّر أو عبر استدراجهم من خلال حساب وهمي لفتاة