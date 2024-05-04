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مصادر مطلعة لـ'عكاظ": الخماسية قد تتمكن من إيجاد حل للخلاف حول المبادرة الحوارية بأن تتولى هي الدعوة إلى جلسة تشاور وليست جلسة حوار والبحث سيتركز قادماً مع القوى السياسية عن آلياتها وهدفها ومن يرأسها؟
آخر الأخبار
2024-05-04 | 00:05
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مصادر مطلعة لـ'عكاظ": الخماسية قد تتمكن من إيجاد حل للخلاف حول المبادرة الحوارية بأن تتولى هي الدعوة إلى جلسة تشاور وليست جلسة حوار والبحث سيتركز قادماً مع القوى السياسية عن آلياتها وهدفها ومن يرأسها؟
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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