مصادر مطلعة لـ'عكاظ": الخماسية قد تتمكن من إيجاد حل للخلاف حول المبادرة الحوارية بأن تتولى هي الدعوة إلى جلسة تشاور وليست جلسة حوار والبحث سيتركز قادماً مع القوى السياسية عن آلياتها وهدفها ومن يرأسها؟

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