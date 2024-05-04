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مصادر مطلعة لـ'عكاظ": الخماسية قد تتمكن من إيجاد حل للخلاف حول المبادرة الحوارية بأن تتولى هي الدعوة إلى جلسة تشاور وليست جلسة حوار والبحث سيتركز قادماً مع القوى السياسية عن آلياتها وهدفها ومن يرأسها؟

آخر الأخبار
2024-05-04 | 00:05
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مصادر مطلعة لـ&#39;عكاظ&quot;: الخماسية قد تتمكن من إيجاد حل للخلاف حول المبادرة الحوارية بأن تتولى هي الدعوة إلى جلسة تشاور وليست جلسة حوار والبحث سيتركز قادماً مع القوى السياسية عن آلياتها وهدفها ومن يرأسها؟
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مصادر مطلعة لـ'عكاظ": الخماسية قد تتمكن من إيجاد حل للخلاف حول المبادرة الحوارية بأن تتولى هي الدعوة إلى جلسة تشاور وليست جلسة حوار والبحث سيتركز قادماً مع القوى السياسية عن آلياتها وهدفها ومن يرأسها؟

 
 
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