الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
جبل لبنان
21
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
22
o
الجنوب
21
o
البقاع
14
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حفل خاص
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
جبل لبنان
21
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
22
o
الجنوب
21
o
البقاع
14
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة
آخر الأخبار
2024-05-04 | 10:18
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الإسلامية:
مجاهدونا
استهدفوا
الرادار
مزارع
اللبنانية
المحتلة
بالأسلحة
الصاروخية
وأصابوه
إصابة
مباشرة
التالي
الرد اللبناني على الورقة الفرنسية بات جاهزاً (الانباء الالكترونية)
وفاة "تيك توكر" شهيرة بعد صراع مع المرض.. وثقت رحلتها بالكامل وهذا ما فعلته قبل رحيلها (فيديو)
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
اخبار البرامج
15:05
لهذا السبب شارل جبور يقدّم اعتذارا... تصريحات جريئة في المجهول والتاريخ سوف يلعن هذه الشخصية!
اخبار البرامج
15:05
لهذا السبب شارل جبور يقدّم اعتذارا... تصريحات جريئة في المجهول والتاريخ سوف يلعن هذه الشخصية!
0
منوعات
15:05
بعد زواج دام 20 عاما... رجل ينفصل عن زوجته: ما كان بانتظار الأخيرة بعد الطلاق لم يكن متوقعا!
منوعات
15:05
بعد زواج دام 20 عاما... رجل ينفصل عن زوجته: ما كان بانتظار الأخيرة بعد الطلاق لم يكن متوقعا!
0
آخر الأخبار
14:54
مصدر قيادي بحماس لـ"الجزيرة": الحركة لن توافق بأي حال على اتفاق لا يتضمن صراحة وقف الحرب على غزة
آخر الأخبار
14:54
مصدر قيادي بحماس لـ"الجزيرة": الحركة لن توافق بأي حال على اتفاق لا يتضمن صراحة وقف الحرب على غزة
0
آخر الأخبار
14:52
مصدر قيادي بحماس لـ"الجزيرة": الكيان الصهيوني يسعى إلى إطار اتفاق لاسترداد أسراه من دون ربط ذلك بإنهاء العدوان
آخر الأخبار
14:52
مصدر قيادي بحماس لـ"الجزيرة": الكيان الصهيوني يسعى إلى إطار اتفاق لاسترداد أسراه من دون ربط ذلك بإنهاء العدوان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اخبار البرامج
15:05
لهذا السبب شارل جبور يقدّم اعتذارا... تصريحات جريئة في المجهول والتاريخ سوف يلعن هذه الشخصية!
اخبار البرامج
15:05
لهذا السبب شارل جبور يقدّم اعتذارا... تصريحات جريئة في المجهول والتاريخ سوف يلعن هذه الشخصية!
0
منوعات
15:05
بعد زواج دام 20 عاما... رجل ينفصل عن زوجته: ما كان بانتظار الأخيرة بعد الطلاق لم يكن متوقعا!
منوعات
15:05
بعد زواج دام 20 عاما... رجل ينفصل عن زوجته: ما كان بانتظار الأخيرة بعد الطلاق لم يكن متوقعا!
0
آخر الأخبار
14:54
مصدر قيادي بحماس لـ"الجزيرة": الحركة لن توافق بأي حال على اتفاق لا يتضمن صراحة وقف الحرب على غزة
آخر الأخبار
14:54
مصدر قيادي بحماس لـ"الجزيرة": الحركة لن توافق بأي حال على اتفاق لا يتضمن صراحة وقف الحرب على غزة
0
آخر الأخبار
14:52
مصدر قيادي بحماس لـ"الجزيرة": الكيان الصهيوني يسعى إلى إطار اتفاق لاسترداد أسراه من دون ربط ذلك بإنهاء العدوان
آخر الأخبار
14:52
مصدر قيادي بحماس لـ"الجزيرة": الكيان الصهيوني يسعى إلى إطار اتفاق لاسترداد أسراه من دون ربط ذلك بإنهاء العدوان
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2024-05-03
كم بلغ عدد الموقوفين في شبكة الإتجار بالبشر... وهل من إمتدادات خارجية لها؟
أمن وقضاء
2024-05-03
كم بلغ عدد الموقوفين في شبكة الإتجار بالبشر... وهل من إمتدادات خارجية لها؟
0
آخر الأخبار
14:54
مصدر قيادي بحماس لـ"الجزيرة": الحركة لن توافق بأي حال على اتفاق لا يتضمن صراحة وقف الحرب على غزة
آخر الأخبار
14:54
مصدر قيادي بحماس لـ"الجزيرة": الحركة لن توافق بأي حال على اتفاق لا يتضمن صراحة وقف الحرب على غزة
0
منوعات
2024-03-20
محاولة اختراق سجلات الأميرة كيت ميدلتون الطبية... اليكم التفاصيل!
منوعات
2024-03-20
محاولة اختراق سجلات الأميرة كيت ميدلتون الطبية... اليكم التفاصيل!
0
حال الطقس
2024-05-03
منخفض جوي بإنتظارنا... إليكم تفاصيل طقس الـWeekend
حال الطقس
2024-05-03
منخفض جوي بإنتظارنا... إليكم تفاصيل طقس الـWeekend
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
قصة سندريلا تحولت إلى عرض على الجليد في كازينو لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:49
قصة سندريلا تحولت إلى عرض على الجليد في كازينو لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
عصابات الحدود تطور امكاناتها الجرمية... قتلة باسكال سليمان ببطاقات مزورة
تقارير نشرة الاخبار
13:47
عصابات الحدود تطور امكاناتها الجرمية... قتلة باسكال سليمان ببطاقات مزورة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
هكذا نحمي أطفالنا من مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي
تقارير نشرة الاخبار
13:45
هكذا نحمي أطفالنا من مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
الراحل توفيق يوسف معوض محامي ورجل أعمال ومساهم أيضًا في لعب دور وطني
تقارير نشرة الاخبار
13:44
الراحل توفيق يوسف معوض محامي ورجل أعمال ومساهم أيضًا في لعب دور وطني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
شبكة اغتصاب الأطفال: شبهات عدة وقضاء الأحداث يتحرك لحماية الضحايا
تقارير نشرة الاخبار
13:40
شبكة اغتصاب الأطفال: شبهات عدة وقضاء الأحداث يتحرك لحماية الضحايا
0
خبر عاجل
13:30
شعلة النور المقدس تصل الى لبنان (فيديو)
خبر عاجل
13:30
شعلة النور المقدس تصل الى لبنان (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
أكثر من أسبوعين على الاحتجاجات في الجامعات الأميركية... والزخم لا يزال حاضراً
تقارير نشرة الاخبار
13:26
أكثر من أسبوعين على الاحتجاجات في الجامعات الأميركية... والزخم لا يزال حاضراً
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
في وقفتهم الشهرية... تجمع للأهالي أمام بوابة الشهداء للمرفأ وأمام تمثال المغترب
تقارير نشرة الاخبار
13:17
في وقفتهم الشهرية... تجمع للأهالي أمام بوابة الشهداء للمرفأ وأمام تمثال المغترب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
صفقة الأسرى بين حماس وإسرائيل... الأنظار تتجه إلى القاهرة
تقارير نشرة الاخبار
13:15
صفقة الأسرى بين حماس وإسرائيل... الأنظار تتجه إلى القاهرة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار دولية
07:15
فيض النور من قبر المسيح في كنيسة القيامة... (فيديو)
أخبار دولية
07:15
فيض النور من قبر المسيح في كنيسة القيامة... (فيديو)
2
خبر عاجل
13:30
شعلة النور المقدس تصل الى لبنان (فيديو)
خبر عاجل
13:30
شعلة النور المقدس تصل الى لبنان (فيديو)
3
حال الطقس
02:23
منخفض جوي جديد...
حال الطقس
02:23
منخفض جوي جديد...
4
منوعات
16:35
متجر للمثلجات يطرد عاملة... وضع لها زبون بقشيش بقيمة خيالية: "قد يعاني من الخرف"
منوعات
16:35
متجر للمثلجات يطرد عاملة... وضع لها زبون بقشيش بقيمة خيالية: "قد يعاني من الخرف"
5
منوعات
05:00
غثيان وقيء... "رحلة الجحيم" عاشها أكثر من 70 راكبا على متن طائرة: ماذا حدث؟
منوعات
05:00
غثيان وقيء... "رحلة الجحيم" عاشها أكثر من 70 راكبا على متن طائرة: ماذا حدث؟
6
منوعات
16:52
وفاة "تيك توكر" شهيرة بعد صراع مع المرض.. وثقت رحلتها بالكامل وهذا ما فعلته قبل رحيلها (فيديو)
منوعات
16:52
وفاة "تيك توكر" شهيرة بعد صراع مع المرض.. وثقت رحلتها بالكامل وهذا ما فعلته قبل رحيلها (فيديو)
7
آخر الأخبار
16:26
مصادر مصرية مطلعة لـ"العربي الجديد": القاهرة استطاعت الوصول لصيغة مرضية بشأن وقف إطلاق النار بغزة وتم عرضها على الجانبين وحماس قبلتها بشكل مبدئي مطالبة بضمانات أميركية واضحة بشأنها
آخر الأخبار
16:26
مصادر مصرية مطلعة لـ"العربي الجديد": القاهرة استطاعت الوصول لصيغة مرضية بشأن وقف إطلاق النار بغزة وتم عرضها على الجانبين وحماس قبلتها بشكل مبدئي مطالبة بضمانات أميركية واضحة بشأنها
8
امن وقضاء
16:00
الجيش: توقيف 5 اشخاص في مناطق مختلفة وهذه الاسباب
امن وقضاء
16:00
الجيش: توقيف 5 اشخاص في مناطق مختلفة وهذه الاسباب
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More