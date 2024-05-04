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زهران للـ LBCI: مساء أمس أنهى امل وحزب الله وضع ملاحظاتهما الـ10 على الورقة الفرنسية وستُسلّم لبري الذي سيتواصل بدوره مع ميقاتي لتبليغ الجانب الفرنسي بالملاحظات وهي تشبه ورقة هوكستين