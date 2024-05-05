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المطران عودة: من واجب النواب الاجتماع خلال المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية يقود البلد بأمانة وحكمة وكأنّ البعض استغنى عن وجود رئيس
آخر الأخبار
2024-05-05 | 04:08
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المطران عودة: من واجب النواب الاجتماع خلال المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية يقود البلد بأمانة وحكمة وكأنّ البعض استغنى عن وجود رئيس
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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المطران عودة: لن ينهض البلد ما لن ينتظم عمل مؤسسات الدستورية وحسن اداء الموظفين لكننا نشهد عجز هذه المؤسسات بسبب عدم انتخاب رئيس بسبب الصراعات السياسية والفوضى وفرض بدع لا ينص عليها الدستور وتعطيل الدستور واخضاعه للمصالح وتداخل الصلاحيات
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