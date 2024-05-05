المطران عودة: لن ينهض البلد ما لن ينتظم عمل مؤسسات الدستورية وحسن اداء الموظفين لكننا نشهد عجز هذه المؤسسات بسبب عدم انتخاب رئيس بسبب الصراعات السياسية والفوضى وفرض بدع لا ينص عليها الدستور وتعطيل الدستور واخضاعه للمصالح وتداخل الصلاحيات

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