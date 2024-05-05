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o
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o
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o
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نتنياهو: إسرائيل مستعدة لوقف القتال في غزة مقابل إطلاق سراح الرهائن ولا يمكن قبول مطالب حماس بإنهاء الحرب وسحب القوات من غزة وترك حماس في السلطة
آخر الأخبار
2024-05-05 | 06:49
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نتنياهو: إسرائيل مستعدة لوقف القتال في غزة مقابل إطلاق سراح الرهائن ولا يمكن قبول مطالب حماس بإنهاء الحرب وسحب القوات من غزة وترك حماس في السلطة
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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