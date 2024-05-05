نتنياهو: إسرائيل مستعدة لوقف القتال في غزة مقابل إطلاق سراح الرهائن ولا يمكن قبول مطالب حماس بإنهاء الحرب وسحب القوات من غزة وترك حماس في السلطة

المقاومة الاسلامية: مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية قصفوا ظهر يوم الأحد مستعمرة كريات شمونة بعشرات صواريخ الكاتيوشا والفلق ردًا على الجريمة المروعة ‏التي ارتكبها العدو الإسرائيلي في بلدة ميس الجبل وارتقاء شهداء وجرحى مدنيين

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