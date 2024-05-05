غارات اسرائيلية على بلدتي العديسة والطيبة

ممثل مفوضية اللاجئين لـ"الشرق الأوسط": لا مؤامرة لإبقاء السوريين في لبنان

ممثل مفوضية اللاجئين لـ"الشرق الأوسط": لا مؤامرة لإبقاء السوريين في لبنان

قيادي في حماس: الحركة لن تقبل بهدنة لا تتضمن وقف الحرب في غزة