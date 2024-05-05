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"المقاومة الإسلامية" ‌‌‌استهدفت مبنى في مستعمرة أفيفيم ردا على استهداف المدنيين في ميس الجبل

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2024-05-05 | 10:40
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&quot;المقاومة الإسلامية&quot; ‌‌‌استهدفت مبنى في مستعمرة أفيفيم ردا على استهداف المدنيين في ميس الجبل
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"المقاومة الإسلامية" ‌‌‌استهدفت مبنى في مستعمرة أفيفيم ردا على استهداف المدنيين في ميس الجبل

 
 
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