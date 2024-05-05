أكسيوس: مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية بيرنز سيبقى في قطر الاثنين على أن يتوجه لإسرائيل على الأرجح في وقت لاحق من الأسبوع

العثور على مواطن بعد مرور 36 ساعة على فقدانه في بلدته

العثور على مواطن بعد مرور 36 ساعة على فقدانه في بلدته

سرق من داخل سيّارة مواطن محفظة وجهازًا محمولًا ثم حاول بيعه