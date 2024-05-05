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o
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o
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إذاعة الجيش الإسرائيلي: المقاتلون المصابون بكرم أبو سالم كانوا بمهمة أمنية لحراسة معدات جهزت لدخول رفح
آخر الأخبار
2024-05-05 | 17:35
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إذاعة الجيش الإسرائيلي: المقاتلون المصابون بكرم أبو سالم كانوا بمهمة أمنية لحراسة معدات جهزت لدخول رفح
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