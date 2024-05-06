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o
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الجيش الإسرائيلي يقول إن عملية الإخلاء من شرق رفح تشمل نحو 100 ألف شخص
آخر الأخبار
2024-05-06 | 01:49
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الجيش الإسرائيلي يقول إن عملية الإخلاء من شرق رفح تشمل نحو 100 ألف شخص
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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