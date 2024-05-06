بوتين يأمر بإجراء مناورات نووية بمشاركة قوات منتشرة قرب أوكرانيا

قيادي كبير بحماس لـ"رويترز": أمر الإخلاء الإسرائيلي من رفح "تطور خطير وسيكون له تداعياته والإدارة الأميركية تتحمل المسؤولية إلى جانب الاحتلال عن هذا الإرهاب"

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