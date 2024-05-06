عودة: بلدنا يحتاج الى من يؤمن به كملجأ آمن لأبنائه وكمظلة واقية وحضن يحمي وهذا يحتاج الى عمل دؤوب لإعادة الثقة الى نفوس الذين هاجروا منه كي يعودوا وينهضوا به عوضا من تشجييع الموجودين على الهجرة الموسمية أو الدائمة

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