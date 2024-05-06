عودة: البطولة تكون في الإعتراف بسبب الأزمة وفي تحديد مسبّبيها وفي تظهير كيفية الخروج منها وفي اتخاذ القرار الجريء بقول الحقيقة

عودة: لبنان بحاجة الى تضافر الجهود لا الى تبادل التهم والمسؤوليات فالبطولات ليست في التراشق بالتهم وإضعاف البلد وتعطيل مؤسساته واستغلال خيراته أو وضع خطط لا تطبق وليست في ترهيب القضاء وإخفاء الحقيقة بتعطيل التحقيق في تفجير بيروت وليست في شن الحروب

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