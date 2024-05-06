الوكالة الوطنية للاعلام: تعرض أطراف بلدة مركبا لقصف مدفعي

غارة إسرائيلية على محيط نبع الطاسة بين جرجوع واللويزة - إقليم التفاح

غارة إسرائيلية على محيط نبع الطاسة بين جرجوع واللويزة - إقليم التفاح

عودة: البطولة تكون في الإعتراف بسبب الأزمة وفي تحديد مسبّبيها وفي تظهير كيفية الخروج منها وفي اتخاذ القرار الجريء بقول الحقيقة