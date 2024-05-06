قناة مصرية نقلا عن مسؤول كبير: قصف حماس لمنطقة كرم أبو سالم تسبب في تعثر مفاوضات الهدنة

الكرملين: المناورات النووية الروسية رد على تصريحات غربية حول احتمال إرسال قوات إلى أوكرانيا

الكرملين: المناورات النووية الروسية رد على تصريحات غربية حول احتمال إرسال قوات إلى أوكرانيا

الجزيرة: 26 شهيدا بينهم 11 طفلا و8 نساء إثر غارات إسرائيلية استهدفت 11 منزلا في رفح منذ مساء أمس