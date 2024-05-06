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البيت الأبيض: نتنياهو وافق على ضمان أن يظل معبر كرم أبو سالم مفتوحًا للمساعدات الإنسانية
آخر الأخبار
2024-05-06 | 11:55
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البيت الأبيض: نتنياهو وافق على ضمان أن يظل معبر كرم أبو سالم مفتوحًا للمساعدات الإنسانية
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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