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النائب السابق مصطفى علوش لعشرين 30 : أخاف من السلاح الذي هو خارج السلطة والذي يحمل أهدافًا ويأخذ الطابع الطائفيّ

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2024-05-06 | 14:39
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النائب السابق مصطفى علوش لعشرين 30 : أخاف من السلاح الذي هو خارج السلطة والذي يحمل أهدافًا ويأخذ الطابع الطائفيّ
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النائب السابق مصطفى علوش لعشرين 30 : أخاف من السلاح الذي هو خارج السلطة والذي يحمل أهدافًا ويأخذ الطابع الطائفيّ

 
 
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