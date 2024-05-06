النائب عماد الحوت لعشرين 30 : قوات الفجر موجودة على الحدود مع فلسطين المحتلة بعلم الجيش اللبنانيّ ولا عمل لها لكنّها بانتظار أن تصبح الدولة قادرة على القيام بدورها في مواجهة إسرائيل إذ إنّها واجهتها سابقًا

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