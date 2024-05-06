النائب عماد الحوت لعشرين 30 : لسنا تحت إمرة حزب الله وقراراتنا كلّها ذاتية ولا غرفة عمليات مع الحزب في شأن القصف في الجنوب كما أنّنا نسّقنا في الآونة الأخيرة مع الحزب فقط كي لا تقع تضاربات

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