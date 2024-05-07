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وزارة الصحة في غزة: 34789 فلسطينيا قتلوا و78204 أصيبوا في الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر

آخر الأخبار
2024-05-07 | 04:01
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وزارة الصحة في غزة: 34789 فلسطينيا قتلوا و78204 أصيبوا في الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر
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وزارة الصحة في غزة: 34789 فلسطينيا قتلوا و78204 أصيبوا في الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر

 
 
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