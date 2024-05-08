الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
21
o
الجنوب
22
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
23
o
متن
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
البقاع
21
o
الجنوب
22
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
احصاءات غرفة التحكم: قتيل و12 جريحا في 7 حوادث سير خلال 24 ساعة
آخر الأخبار
2024-05-08 | 00:48
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
احصاءات غرفة التحكم: قتيل و12 جريحا في 7 حوادث سير خلال 24 ساعة
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
التحكم:
جريحا
حوادث
التالي
ورقة فرنسية جديدة: لبنان طلب 12 تعديلاً جوهرياً (الأخبار)
جنبلاط الى الدوحة قريباً (الأخبار)
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
اقتصاد
05:08
وزارة المالية: تمديد مهلة تسديد الايصالات
اقتصاد
05:08
وزارة المالية: تمديد مهلة تسديد الايصالات
0
آخر الأخبار
04:58
المقاومة الإسلامية: استهدفنا مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة المطلة وأصبناه إصابة مباشرة
آخر الأخبار
04:58
المقاومة الإسلامية: استهدفنا مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة المطلة وأصبناه إصابة مباشرة
0
أخبار لبنان
04:52
الدفاع المدني: عطل طرأ على رقم الطوارئ 125
أخبار لبنان
04:52
الدفاع المدني: عطل طرأ على رقم الطوارئ 125
0
أخبار دولية
04:45
استئناف المفاوضات بالقاهرة حول الهدنة في غزة "بحضور كافة الأطراف"
أخبار دولية
04:45
استئناف المفاوضات بالقاهرة حول الهدنة في غزة "بحضور كافة الأطراف"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اقتصاد
05:08
وزارة المالية: تمديد مهلة تسديد هذه الايصالات
اقتصاد
05:08
وزارة المالية: تمديد مهلة تسديد هذه الايصالات
0
آخر الأخبار
04:58
المقاومة الإسلامية: استهدفنا مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة المطلة وأصبناه إصابة مباشرة
آخر الأخبار
04:58
المقاومة الإسلامية: استهدفنا مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة المطلة وأصبناه إصابة مباشرة
0
أخبار لبنان
04:52
الدفاع المدني: عطل طرأ على رقم الطوارئ 125
أخبار لبنان
04:52
الدفاع المدني: عطل طرأ على رقم الطوارئ 125
0
أخبار دولية
04:45
استئناف المفاوضات بالقاهرة حول الهدنة في غزة "بحضور كافة الأطراف"
أخبار دولية
04:45
استئناف المفاوضات بالقاهرة حول الهدنة في غزة "بحضور كافة الأطراف"
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2023-09-03
سلمى حايك تحتفل بعيد ميلادها الـ57 بالبيكيني الأحمر (صور)
فنّ
2023-09-03
سلمى حايك تحتفل بعيد ميلادها الـ57 بالبيكيني الأحمر (صور)
0
منوعات
2023-11-28
تعرّت في غابة مظلمة والتقطت مجموعة من الصور... شقيقة مايلي سايروس تشعل إنستغرام! (صور)
منوعات
2023-11-28
تعرّت في غابة مظلمة والتقطت مجموعة من الصور... شقيقة مايلي سايروس تشعل إنستغرام! (صور)
0
مقدمة نشرة الاخبار
2024-04-16
مقدمة النشرة المسائية 16-4-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-04-16
مقدمة النشرة المسائية 16-4-2024
0
علوم وتكنولوجيا
2023-06-29
"قبل أن يصبح الذكاء الاصطناعي أكثر ذكاءً منا"... الأب الروحي للذكاء الاصطناعي يحذر: إنها مخاطرة حقيقية!
علوم وتكنولوجيا
2023-06-29
"قبل أن يصبح الذكاء الاصطناعي أكثر ذكاءً منا"... الأب الروحي للذكاء الاصطناعي يحذر: إنها مخاطرة حقيقية!
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
14:10
صراع فرنسي الماني على بطاقة التأهل الى نهائي دوري ابطال اوروبا
رياضة
14:10
صراع فرنسي الماني على بطاقة التأهل الى نهائي دوري ابطال اوروبا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
برنار بيفو أيقونة الأدب الفرنسي رحل تاركًا بصمة ثقافية في لبنان والعالم
تقارير نشرة الاخبار
14:06
برنار بيفو أيقونة الأدب الفرنسي رحل تاركًا بصمة ثقافية في لبنان والعالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
السيارات الكهربائية... حرب تجارية بين الصين وأوروبا
تقارير نشرة الاخبار
13:57
السيارات الكهربائية... حرب تجارية بين الصين وأوروبا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
سعر الدولار المصرفي بين الوعود والحقيقة
تقارير نشرة الاخبار
13:53
سعر الدولار المصرفي بين الوعود والحقيقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
في رد بري على الورقة الفرنسية بصيغتها الثانية: لا تنازل عن أي مطلب للبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:49
في رد بري على الورقة الفرنسية بصيغتها الثانية: لا تنازل عن أي مطلب للبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
واشنطن مستمرة بمشاورات لاتفاق يفضي إلى سلام مستدام..ماذا عن الصفقة التي وافقت عليها حماس؟
تقارير نشرة الاخبار
13:41
واشنطن مستمرة بمشاورات لاتفاق يفضي إلى سلام مستدام..ماذا عن الصفقة التي وافقت عليها حماس؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
هل تؤدي عملية رفح الى تحقيق إنجاز على طاولة المفاوضات؟
تقارير نشرة الاخبار
13:39
هل تؤدي عملية رفح الى تحقيق إنجاز على طاولة المفاوضات؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
تباين بين إسرائيل وحماس في النظرة إلى الاتفاق... ومعركة رفح قائمة
تقارير نشرة الاخبار
13:34
تباين بين إسرائيل وحماس في النظرة إلى الاتفاق... ومعركة رفح قائمة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
عملية رفح.. سرقت فرحة أهالي غزة
تقارير نشرة الاخبار
13:32
عملية رفح.. سرقت فرحة أهالي غزة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
05:27
"حبيبتي يا أم الدنيا".. باميلا الكيك بالمايوه في مصر (صور)
فنّ
05:27
"حبيبتي يا أم الدنيا".. باميلا الكيك بالمايوه في مصر (صور)
2
منوعات
15:00
بعد اختفائها لأيام اكتشفت الشرطة الجريمة المروعة... قيّد كاحلها بشجرة داخل مقبرة وهذا ما فعله بها!
منوعات
15:00
بعد اختفائها لأيام اكتشفت الشرطة الجريمة المروعة... قيّد كاحلها بشجرة داخل مقبرة وهذا ما فعله بها!
3
موضة وجمال
09:13
إطلالة كيم كارداشيان تصدم الجمهور في حفل "ميت غالا" 2024... هكذا بدت! (صور)
موضة وجمال
09:13
إطلالة كيم كارداشيان تصدم الجمهور في حفل "ميت غالا" 2024... هكذا بدت! (صور)
4
تقارير نشرة الاخبار
13:53
سعر الدولار المصرفي بين الوعود والحقيقة
تقارير نشرة الاخبار
13:53
سعر الدولار المصرفي بين الوعود والحقيقة
5
امن وقضاء
02:45
بعد انتشار معلومات عن توقيف قاتل زينب معتوق.. مصادر أمنية توضح
امن وقضاء
02:45
بعد انتشار معلومات عن توقيف قاتل زينب معتوق.. مصادر أمنية توضح
6
موضة وجمال
09:46
ارتدت منشفة للإستحمام...إطلالة صادمة لدوجا كات في حفل "ميت غالا" 2024 (صور)
موضة وجمال
09:46
ارتدت منشفة للإستحمام...إطلالة صادمة لدوجا كات في حفل "ميت غالا" 2024 (صور)
7
موضة وجمال
10:49
إطلالة رائعة لجينيفير لوبيز في Met Gala: فستانها تضمن 2.5 مليون خرزة... والوقت الذي استُغرق لصنعه صادم! (صور)
موضة وجمال
10:49
إطلالة رائعة لجينيفير لوبيز في Met Gala: فستانها تضمن 2.5 مليون خرزة... والوقت الذي استُغرق لصنعه صادم! (صور)
8
تقارير نشرة الاخبار
13:23
هل تم توقيف محامٍ ضمن شبكة الاعتداء الجنسي على قاصرين؟
تقارير نشرة الاخبار
13:23
هل تم توقيف محامٍ ضمن شبكة الاعتداء الجنسي على قاصرين؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More