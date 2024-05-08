رازي الحاج للـLBCI: عدد كبير من السوريين يذهب الى سوريا ويعود عبر المعابر غير الشرعية والفرقة الرابعة في جيش النظام يدير بعض هذه المعابر وليست مشكلتنا اذا كان نظام الاسد يبتز المجتمع الدولي بورقة النازحين

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رازي الحاج للـLBCI: نقوم بجولات على رؤساء الاجهزة الامنية للتعاون مع البلديات في مسألة النازحين السوريين واجتماعنا مع قائد الجيش كان جيدًا وطالب فيه المعنيين القيام بأدوارهم