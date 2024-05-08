رازي الحاج للـLBCI: يوم الخميس سنقدّم عريضة نيابية موجهة الى UNHCR فيها نعدّد المخالفات التي حصلت بالتعاطي مع الوجود السوري ولا سيما عدم تطبيق الاتفاقية بين لبنان والمفوضية التي عليها تصحيح المسار وعدم التصحيح سيرتب خطوات تصعيدية

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