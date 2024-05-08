رازي الحاج للـLBCI: مؤتمر معراب بعنوان "1701 دفاعًا عن لبنان" ناقش منطق دولة ومن وافق على هذا العنوان حضر كما نحن حضرنا المؤتمرات التي وافقنا على عناوينها ومن المعيب بمرحلة خطرة من تاريخ لبنان ان نقف امام الشكليات

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