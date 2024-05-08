المتحدث العسكري الإسرائيلي: أي خلافات مع واشنطن يتم حلها "خلف الأبواب المغلقة"

رازي الحاج للـLBCI: يدنا ممدودة لكل المعارضين والسياديين ويجب أن نتفق على الرؤية والعنوان والموقف ونجاح مؤتمر معراب تمثّل بالوجود الذي كان من كل الاطياف وبالهجوم الذي حصل على المؤتمر

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