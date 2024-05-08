وزارة الصحة في غزة: عدد القتلى جراء العملية العسكرية الإسرائيلية على القطاع وصل إلى 34844 وعدد المصابين 78404 منذ السابع من تشرين الأول

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