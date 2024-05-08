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المقاومة الإسلامية: بعد رصد ‏ومتابعة لحركة جنود العدو الإسرائيلي في موقع الراهب وعند دخولهم إلى دشمه إستهدفها مجاهدونا بالصواريخ ‏الموجهة وأصابوها إصابة مباشرة كما استهدفوا التجهيزات التجسسية في الموقع ‏ودمروها ‏

آخر الأخبار
2024-05-08 | 08:16
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المقاومة الإسلامية: بعد رصد ‏ومتابعة لحركة جنود العدو الإسرائيلي في موقع الراهب وعند دخولهم إلى دشمه إستهدفها مجاهدونا بالصواريخ ‏الموجهة وأصابوها إصابة مباشرة كما استهدفوا التجهيزات التجسسية في الموقع ‏ودمروها ‏
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المقاومة الإسلامية: بعد رصد ‏ومتابعة لحركة جنود العدو الإسرائيلي في موقع الراهب وعند دخولهم إلى دشمه إستهدفها مجاهدونا بالصواريخ ‏الموجهة وأصابوها إصابة مباشرة كما استهدفوا التجهيزات التجسسية في الموقع ‏ودمروها ‏

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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