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المقاومة الإسلامية: بعد رصد ومتابعة لحركة جنود العدو الإسرائيلي في موقع الراهب وعند دخولهم إلى دشمه إستهدفها مجاهدونا بالصواريخ الموجهة وأصابوها إصابة مباشرة كما استهدفوا التجهيزات التجسسية في الموقع ودمروها
آخر الأخبار
2024-05-08 | 08:16
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المقاومة الإسلامية: بعد رصد ومتابعة لحركة جنود العدو الإسرائيلي في موقع الراهب وعند دخولهم إلى دشمه إستهدفها مجاهدونا بالصواريخ الموجهة وأصابوها إصابة مباشرة كما استهدفوا التجهيزات التجسسية في الموقع ودمروها
*
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