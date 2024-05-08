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غارة على بلدة عيتا آلشعب وعلى أطراف رامية مستهدفةً الأحراج بعدد من الصواريخ
آخر الأخبار
2024-05-08 | 11:58
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غارة على بلدة عيتا آلشعب وعلى أطراف رامية مستهدفةً الأحراج بعدد من الصواريخ
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