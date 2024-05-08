النائب سليم الصايغ لحوار المرحلة: على مجلس النواب أن يحاكم رئيس الحكومة في حال هناك فعلًا رشوة في ملف اللاجئين السوريين كما يُتداول

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