الصايغ لحوار المرحلة: على ميقاتي أن يدافع عن نفسه عمّا يُشاع عن إقفال ملفاته في أوروبا مقابل إبقاء اللاجئين في لبنان

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