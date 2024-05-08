الصايغ لـ حوار المرحلة: هناك خطر على الكيان والهوية اللبنانيين ولدينا الكثير من المعلومات حول الاجتماعات المتعلقة بالملف السوري التي حصلت وهنا استطيع أن أقول إن كل الناس متخوفة من هذا الموضوع

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