الصايغ لـ حوار المرحلة: الرشوة بالمعنى القانوني هو للتصرف بها لامور غير شرعية لكن إذا تبين في جلسة مجلس النواب أنها ستُصرف على الجيش والبنى التحتية على سبيل المثال فتبقى هنا الارادة السياسية الحية لتدعو الحكومة للقيام بعملها

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك