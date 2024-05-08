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الصايغ لـ حوار المرحلة: الرشوة بالمعنى القانوني هو للتصرف بها لامور غير شرعية لكن إذا تبين في جلسة مجلس النواب أنها ستُصرف على الجيش والبنى التحتية على سبيل المثال فتبقى هنا الارادة السياسية الحية لتدعو الحكومة للقيام بعملها

آخر الأخبار
2024-05-08 | 14:51
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الصايغ لـ حوار المرحلة: الرشوة بالمعنى القانوني هو للتصرف بها لامور غير شرعية لكن إذا تبين في جلسة مجلس النواب أنها ستُصرف على الجيش والبنى التحتية على سبيل المثال فتبقى هنا الارادة السياسية الحية لتدعو الحكومة للقيام بعملها
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الصايغ لـ حوار المرحلة: الرشوة بالمعنى القانوني هو للتصرف بها لامور غير شرعية لكن إذا تبين في جلسة مجلس النواب أنها ستُصرف على الجيش والبنى التحتية على سبيل المثال فتبقى هنا الارادة السياسية الحية لتدعو الحكومة للقيام بعملها

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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