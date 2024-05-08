الصايغ لـ حوار المرحلة: نحن كمعارضة نقوم بخلق رأي عام في المناطق التي فيها تأثير على صعيد البلديات عبر تقويتها من خلال التطوع بالتنسيق مع وزارة الداخلية وذلك في إطار أمن البلديات وليس الامن الذاتي

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النائب رازي الحاج للـLBCI: الوضع في سوريا هادئ وهناك مناطق آمنة وبإمكان السوريين العودة اليها ولدينا وجود سوري في لبنان "لا لجوء ولا نزوح" وعلى البلديات القيام بواجباتها لناحية هذا الموضوع